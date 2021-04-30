Стали известны новые подробности по делу адвоката Павлова

Адвокат Иван Павлов задержан в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитное объединение «Команда 29».

«Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования)», — говорится в сообщении.

По делу Павлова начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман, передает РБК.

На данный момент другой информации по этому делу нет.

Адвокат известен по ряду дел о государственной измене. В том числе он защищает бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому 30 апреля рассмотрит Лефортовский суд Москвы.