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Общество. Новости

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Адвокат подозреваемого в госизмене советника генерального директора госкорпорации &laquo;Роскосмос&raquo;, бывшего корреспондента &laquo;Коммерсанта&raquo; Ивана Сафронова Иван Павлов Адвокат подозреваемого в госизмене советника генерального директора госкорпорации &laquo;Роскосмос&raquo;, бывшего корреспондента &laquo;Коммерсанта&raquo; Ивана Сафронова Иван Павлов

Стали известны новые подробности по делу адвоката Павлова

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Адвокат Иван Павлов задержан в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитное объединение «Команда 29».

«Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования)», — говорится в сообщении.

По делу Павлова начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман, передает РБК.

На данный момент другой информации по этому делу нет.

Адвокат известен по ряду дел о государственной измене. В том числе он защищает бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому 30 апреля рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

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