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Общество. Новости

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Афины, Греция Афины, Греция

Греция продлила ограничения по въезду туристов из России

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Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс. россиян в неделю, следует из межминистерского решения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чтобы избежать семидневного карантина при въезде в страну необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и свидетельство о вакцинации на английском языке. Прибывающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Постановление будет действовать с 6.00 3 мая до 6.00 14 мая. После этого Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторине.

Ранее сообщалось, что Греция планирует отменить лимит на 4 тысяч туристов в неделю из России.

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