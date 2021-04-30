Граждане России не пострадали в давке на празднике в Израиле

В пресс-службе посольства России в Израиле заявили, что они не владеют информацией о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан РФ нет. Конкретных обращений в Генеральное консульство РФ в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства РФ в Тель-Авиве не поступало», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на данный момент генеральное консульство и консульский отдел посольства начали осуществление мониторинга ситуации, также сейчас они находятся в непрерывном контакте с Израилем.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля.