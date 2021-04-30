Посольство США в Москве прекращает выдачу неиммиграционных виз

Посольство США в России прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы за исключением дипломатических поездок.

«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского диппредставительства.

Также в публикации сказано, что обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена.

Отмечается, что подобные меры связаны с решением правительства России о запрете на трудоустройство иностранных граждан в посольство США.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», — добавили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.