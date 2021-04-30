Вузы в этом году смогут принимать вступительные испытания дистанционно

Вузы в России смогут проводить вступительные испытания в этом году дистанционно. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что организация осуществляет взаимодействие с абитуриентами проводя вступительные испытания «с использованием дистанционных технологий». Также в дистанционном формате возможно рассмотрение апелляций.

Отмечается, что приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня, а 29 июля должен быть завершен прием документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний. 2 августа будут опубликованы конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа изданы приказы о зачислении.

Ранее сообщалось, что Результаты белорусского аналога ЕГЭ теперь учитываются при поступлении в российские вузы.