Суд продлил арест Сафронову до 7 июля по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 7 июля советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 июля», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову на срок до 7 мая.

30 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела задержали в Москве его адвоката — Ивана Павлова.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.