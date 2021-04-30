В пресс-службе главы Коми оценили запись разговора Уйбы и Михайлова

В пресс-службе главы Коми прокомментировали запись разговора главы региона Владимира Уйбы и депутата-коммуниста Олега Михайлова, на которой Уйба с использованием ненормативной лексики предложил ему выйти и разобраться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, инцидент произошел после доклада губернатора перед региональным парламентом, на котором лидеры фракций могли задавать вопросы по отчету.

«Олег Алексеевич (Михайлов, от КПРФ)... начал выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича (Уйбы)... оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич», — говорится в сообщении.

Кроме того в пресс-службе отметили, что после заседания глава региона подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором он видимо только и понимает, а «тот исподтишка записал разговор».

Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что после того, как он подверг критике доклад правительства республики Коми за 2020 год, глава региона Владимир Уйба стал угрожать ему расправой.

Владимир Уйба был избран губернатором республики Коми в сентябре 2020 года. До этого занимал пост заместителя министра здравоохранения России, в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.