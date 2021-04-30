Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия

Адвокат Иван Павлов не признает вину в разглашении данных предварительного расследования по делу своего подзащитного, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Павлова, его обвинение связано с делом Сафронова, поэтому он не признает вину.

«Признаки того, что следователь (ведущий дело Сафронова), хотел меня задержать, были. Несколько раз из его уст вылетело слово задержания», — подчеркнул он.

По его мнению, уголовное преследование связано «с реализацией свободы слова».

Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ, по которой ему не грозит лишение свободы, однако Павлова могут лишить статуса адвоката.

Ранее Павлова задержали в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Также начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман.