Путин присвоил звание Героя Труда пятерым гражданам России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, присвоил звание «Герой Труда» пятерым россиянам. Соответствующая информация приведена на официальном сайте Кремля.

За особые трудовые заслуги перед российским государством и его народом звание «Героя Труда» получили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадий Антохин; трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александр Бондаренк; худрук — директор Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мурад Кажлаев.

Также глава государства присвоил звание замгендиректора - управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» в Ярославской области Виктору Полякову, а также машинисту крана доменного цеха АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.

В октябре прошлого года Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову.