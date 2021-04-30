Власти Израиля объявили 2 мая днем траура в связи с инцидентом на горе Мерон

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Пострадавший во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Пострадавший во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года

Власти Израиля объявили 2 мая днем траура в связи с инцидентом на горе Мерон

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура после трагедии на горе Мерон, где в давке во время празднования Лаг ба-Омер пострадали 150 человек и 44 погибли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура», — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе посольства России в Израиле заявили, что они не владеют информацией о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер.

До этого стало известно, что по меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля.

Больше кадров с места события можно посмотреть в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.