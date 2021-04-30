Pfizer и BioNTech подали заявку на применение вакцины от COVID-19 для подростков в ЕС

Фармакологические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в европейский регулятор на использование вакцины от коронавируса среди подростков.

Компании разработали отдельный препарат для подростков против коронавируса, назвав его Comirnaty.

«Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что подали в Европейское агентство лекарственных средств заявку на разрешение использования вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty (BNT162b2) среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет на территории Европейского союза», — говорится в пресс-релизе на сайте BioNTech.

Если европейский регулятор одобрит заявку, то вакцину можно будет применять во всех 27 государствах ЕС. Отмечается, что аналогичный запрос был также направлен в фармрегулятор США.

В конце марта в Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.