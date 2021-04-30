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Общество. Новости

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Путин назвал День Победы святым праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

По его словам, спустя годы и десятилетия 9 мая в России останется самым главным и святым праздником.

«В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям», — отметил глава государства.

Также он обратил внимание на проект портала московского правительства «Солдат победы», который выполняет благородную миссию сбережения памяти об истории России. В архиве хранятся фото и рассказы ветеранов о событиях войны.

Ранее сообщалось, что Путин подписал пакет об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов.

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