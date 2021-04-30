Эрдоган рассказал о сроках поставки «Спутника V» в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна получит первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Слова главы государства приводит агентство Anadolu.

«По итогам переговоров с Россией поставки «Спутника V» в Турцию ожидаются в ближайшее время », — сказал президент журналистам в пятницу, 30 апреля.

Турецкий лидер также выразил готовность обсудить поставки препаратов с российским коллегой Владимиром Путиным.

В конце марта текущего года глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Турция и Россия приступили к переговорам о поставках «Спутника V». Тогда он уточнил, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний, а позднее сказал, что поставки препарата в Турцию ожидаются в мае.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».