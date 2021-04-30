В акции единороссов «Диктант Победы» участвовали более 1,5 млн человек

В Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы» приняли участие более полутора миллионов человек.

Из них почти 800 тысяч написали диктант очно.

Обработано почти 90% данных посетителей площадок «Диктанта Победы» и участников акции на сайте диктантпобеды.рф.

«Окончательные итоги диктанта и его победителей мы назовем в июне», — рассказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

«Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает – мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность», — сообщил Александр Хинштейн.

Депутат напомнил, что в этом году акция прошла в третий раз.

В России организовали более 16 тысяч площадок. В их числе – гора Эльбрус, биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, крейсер «Аврора», заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие.

Центральную площадку организовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Здесь старт акции дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

За рубежом «Диктант Победы» «Единая Россия» организовала при поддержке Россотрудничества и активистов движения «Волонтеры Победы» в 80 странах. В более чем 30 странах она прошла очно: в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других.