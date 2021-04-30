В Турции одобрили экстренное применение «Спутник V»

Агентство по лекарственным средствам Турции одобрило экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреддин Коджа на своей странице в Twitter в пятницу, 30 марта.

Таким образом, «Спутник V» стал третьей вакциной, используемой на территории турецкого государства. В стране также применяют китайскую вакцину CoronaVac и американо-немецкую Pfizer/BioNTech.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также подтвердили, что в Турции одобрили российский препарат.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики», — приводит сообщение РФПИ агентство ТАСС.

Таким образом, Турция стала 63-й страной, где одобрено применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна получит первую партию «Спутник V».