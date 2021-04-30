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Общество. Новости

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В Турции одобрили экстренное применение «Спутник V»

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Агентство по лекарственным средствам Турции одобрило экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреддин Коджа на своей странице в Twitter в пятницу, 30 марта.

Таким образом, «Спутник V» стал третьей вакциной, используемой на территории турецкого государства. В стране также применяют китайскую вакцину CoronaVac и американо-немецкую Pfizer/BioNTech.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также подтвердили, что в Турции одобрили российский препарат.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики», — приводит сообщение РФПИ агентство ТАСС.

Таким образом, Турция стала 63-й страной, где одобрено применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна получит первую партию «Спутник V».

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