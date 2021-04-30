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Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года

Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45

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Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер достигло 45. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По информации издания, тела жертв данной катастрофы переданы в Институт судебной медицины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура после трагедии на горе Мерон.

До этого в пресс-службе посольства России в Израиле заявили, что они не владеют информацией о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер.

30 апреля в Израиле обрушились трибуны, десятки людей были ранены или погибли.

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