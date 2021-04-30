В Таджикистане российские учителя эвакуированы в безопасные районы

В Таджикистане российские учителя эвакуированы и перевезены в безопасные районы из-за конфликта на границе с Киргизией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры и обсудили шаги по деэскалации конфликта на границе. Также политики договорились встретиться лично в Душанбе во второй половине мая.

До этого замминистра здравоохранения Киргизии Жалалидин Рахматуллаев заявил, что во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 киргиз.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.