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Общество. Новости

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Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов

На даче Павлова под Выборгом прошли обыски

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Следователи провели обыски на даче главы равозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Ивана Павлова, расположенной в Ленинградской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

«Силовики пришли с обыском на дачу Павлова в Выборгском районе Ленинградской области», — сказали в «Команде 29».

Ранее обыски проводились в московской гостинице, где остановился юрист, а также у его супруги в Санкт-Петербурге и в офисе.

Ранее Павлов сообщил, что ему предъявили обвинение в разглашении данных следствия. Правозащитник ожидает, что следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого адвоката задержали в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Также начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман. Павлов не признает свою вину.

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