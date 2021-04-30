Члена банды «Таганские» Малиновского приговорили к 14 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима участника банды «Таганские» Юрия Малиновского. По данным столичной прокуратуры, мужчина причастен к пяти убийствам и нескольким других преступлениям.

«Сегодня Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы Юрия Малиновского», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Малиновский был осужден за бандитизм, участие в преступном сообществе, убийство, похищение человека, вымогательство, грабеж, а также за незаконный оборот оружия. Кроме того, суд оштрафовал фигуранта на 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Как отмечается, Малиновский входил в состав банды на базе группировки «Таганские». Ее участники нападали на граждан, совершали убийства и другие преступления.

В отношении других участников банды расследование уголовного дела продолжается.

Ранее членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана. Разгромить группировку смогли только в январе 2019 года после задержания ее предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и ряда его подчиненных.