Последствия серьезной аварии на Ставрополье попали на видео

Появилось видео с места крупного дорожно-транспортного происшествия на Ставрополье. На кадрах видны последствия ДТП, в результате которого погибли пять детей.

В ролике можно увидеть, что одним из участников аварии стал грузовой автомобиль и он лежит на боку.

«В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних», — уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых.

На место ДТП прибыли экстренные ведомства, устанавливаются обстоятельства аварии. Кроме того, сведения о пострадавших еще уточняются.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали два человека, еще шестеро пострадали.