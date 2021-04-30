На Ставрополье реанимировали одного ребенка, считавшегося погибшим в ДТП

Врачи реанимировали девочку, считавшуюся погибшей в аварии с автобусом в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Врачам удалось реанимировать одного ребенка, считавшегося погибшим в аварии с автобусом», — сказал источник.

Всего в ДТП погибли пятеро детей. Уточняется, что к месту аварии отправились психологи краевого главка ведомства, а также группа спасателей в составе девяти человек и двух единиц техники.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.