Эксперт: следует провести проверку соблюдения законодательства о труде в отношении пенсионеров

Эксперт в сфере соблюдения трудового законодательства, член Партии пенсионеров Сергей Иванов считает, что следует провести проверку с целью соблюдения законодательства о труде в отношении пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

«Информация должна быть собрана в доклад и передана президенту, чтобы он обратил внимание и составил план мероприятий по улучшению жизни пенсионеров», — заявил Иванов.

Он добавил, что в трудовом кодексе РФ должна быть добавлена отдельная глава о регулировании труда пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

«Следует сделать единый социальный кодекс, в котором будет описана защита социальных прав граждан. После этого надо учредить должность уполномоченного по правам лиц старшего поколения», — сказал Иванов.

«В предыдущем послании президент говорил о необходимости индексации выплат работающим пенсионерам, также это прописано в конституции, но ничего из этого не выполняется», — добавил Иванов.

По его словам, пенсионеры являются самой ущемленной категорией граждан в России.

«Пенсионеров не хотят брать на работу, их сокращают, не выплачивают полностью заработную плату», — заключил Иванов.