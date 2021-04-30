Опубликован список погибших в ДТП на Ставрополье

Стали известны имена погибших в аварии на Ставрополье с участием микроавтобуса, в котором ехали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 2. Список опубликовал портал V1.ru.

ДТП произошло в Грачевском районе Ставропольского края.

В результате аварии погибли пятеро детей: Корникова Дарья, Грошева Алиса, Деменская Эллина, Осиповская Арина, Прохоренко Варвара.

Ранее стало известно о том, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.