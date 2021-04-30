Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не наблюдается критический рост заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — сказала Попова.

В то же время глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать действующие ограничения на майских праздниках, потому что в противном случае увеличиваются риски распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявили 8 731 случай коронавируса. Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области ( 651), Ростовской области (230).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 128 — с летальным исходом. Вылечились 4 427 946 человек.