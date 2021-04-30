Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Специалисты рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае: двоих пациентов перевезут в травмоцентр краевой столицы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести будут доставлены в детскую краевую больницу, трое пострадавших останутся в районной больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

«В результате ДТП на трассе «Астрахань - Ставрополь», по оперативным данным, погибли пять несовершеннолетних, из них четыре – на месте. Медики борются за жизнь девяти детей», — сказали в министерстве.

Двое детей, которые остаются в районное больнице, находятся в тяжелом состоянии и получают противошоковую терапию, после их переведут в краевые больницы. Третий ребенок находится в состоянии средней тяжести.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.