Минздрав отправил врачей в Ставрополь для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом

Министерство здравоохранения России отправит в Ставрополь бригаду врачей из федеральных центров, чтобы они помогли при оказании помощи пострадавшим в ДТП с автобусом. Об этом пишет РИА «Новости».

»Минздрав России направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в крупном ДТП», — говорится в сообщении.

В составе бригады есть нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф.

Ранее медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае: двоих пациентов перевезут в травмоцентр краевой столицы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести будут доставлены в детскую краевую больницу, трое пострадавших останутся в районной больнице.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.