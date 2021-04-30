Рождаемость в России в марте выросла на 15,5%

В марте 2021 года рождаемость увеличилась на 15,5% по сравнению с мартом прошлого года. Это следует из данных Росстата.

«Рождаемость выросла к марту 2020 года на 15,5% и к февралю 2021 года на 25,5%», — говорится в публикации.

В марте 2021 года в России родились 128,2 тыс. человек, за март прошлого года — 102,1 тыс. С начала 2021 года в стране родились 337 тыс. человек.

В то же время показатели смертности в марте выросли на 25,7% по сравнению с этим же месяцем прошлого года и на 10,8% относительно февраля. За три месяца текущего года в России умерли 583,8 тыс. человек, в первом квартале прошлого года — 460 тыс. человек.

Ранее в Росстате сообщили о снижении уровня бедности в России. По итогам 2020 года доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), по сравнению с 12,3% в 2019 году.

В третьем квартале число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составляло 18,8 млн. В четвертом квартале 2020 года показатель составил 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения.