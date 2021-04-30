Путин подписал закон о запрете изымать питомцев у должников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает изымать домашних животных за долги. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Госдуму в сентябре 2020 года инициативу внесли главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии Владимир Бурматов. Поправки коснутся Гражданского процессуального кодекса.

Теперь в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги, внесены домашние животные, которые определены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К ним относятся кошки, собаки и прочие питомцы.

Ранее законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных для идентификации и учета.

В пояснительной записке уточняются, что сегодня положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством и являются не основной, а второстепенной задачей.