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Общество. Новости

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Словенский философ Славой Жижек Словенский философ Славой Жижек

Философ Жижек вызвал на дебаты Бастрыкина

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Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA, сообщает РИА «Новости».

По словам Жижека, Бастрыкин «координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA».

«Он (Бастрыкин), как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях», — заявил философ.

Жижек пояснил, что бросает Бастрыкину вызов «в духе взаимного уважения», поскольку искренне беспокоится о России.

Редакторы студенческого журнала DOXA Наталья Тышкевич, Армен Арамян, Алла Гутникова и Владимир Метелкин обвиняются в призывах к участию в несанкционированных акциях по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Им может грозить до трех лет лишения свободы.

Басманный суд назначил журналистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам до 14 июня нельзя покидать дом, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, кроме экстренных случаев. Позднее им были разрешены двухчасовые прогулки.

14 апреля сотрудники Следственного комитета России организовали обыск в редакции студенческого журнала DOXA.

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