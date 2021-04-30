ФАС обнаружила нарушения в рекламе пива со Шварценеггером и Сталлоне

Татарстанское УФАС России признало ненадлежащей рекламу пива с образами голливудских актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. Поводом стало отсутствие упоминания о вреде чрезмерного употребления алкоголя, заявили в пресс-службе ведомства.

Рекламная конструкция с изображением Сталлоне и Шварценеггера появилась на одной из улиц Зеленодольска. Рекламодателем и рекламораспространителем являлись два жителя города.

«Фотографии известных актеров использовались в рекламе самарского пенного напитка...», — уточнили представители ФАС.

В результате рекламу признали несоответствующей требованиям части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе».

Теперь в отношении нарушителей рассматривают вопрос о применении мер административной ответственности.

Ранее сообщалось, что требования к составу пива могут ужесточить в России. Российское законодательство допускает замену зерна или зернопродуктов в объеме не более 20%. В противном случае производитель должен пометить продукцию как «пивной напиток».