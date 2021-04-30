Росстат представил данные по смертности от COVID-19 в марте

Коронавирусная инфекция в марте этого года стала основной причиной смерти 15 тыс. человек в России. Об этом следует из официальных данных Росстата.

«Число смертей от COVID-19 в марте уменьшилось по сравнению с февралем 2021 года. Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19», — заявили в ведомстве.

Коронавирус как основную причину смерти зафиксировали в марте в 15 003 случаях.

«COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

В марте 2021 года зафиксировано 2 454 таких случаев», — добавили в организации.

Вирус был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1 401 смерть).

Уточняется, что заболевание COVID-19 было сопутствующим, но никаким образом не повлияло на наступление смерти (4 857 данных случаев).

За минувшие сутки в России выявили 8 731 новый случай коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области ( 651), Ростовской области (230).

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в мире пересекло отметку в 150 млн.