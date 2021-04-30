Путин подписал закон, регулирующий размещение соцрекламы в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей рекламы в сети публиковать социальную рекламу. Об этом сообщается в документе, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает Минцифры России полномочия на определение специального оператора, отвечающего за размещение соцрекламы в интернете.

Для этого назначаемая в качестве оператора некоммерческая организация должна будет собирать информацию об объемах и форматах рекламы от ее распространителей в интернете и предлагать им к размещению социально значимую рекламу.

Некоммерческая организация не может быть основана на членстве, а в составе ее учредителей не могут находиться иностранные граждане, иностранные организации или международные компании.

Срок полномочий оператора социальной рекламы составит пять лет. Федеральный закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

Отмечается, что определение оператора социальной рекламы впервые должно быть окончено до 1 июля 2021 года.

Ранее был подписан закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.