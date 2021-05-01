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Общество. Новости

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В Краснодарском крае открылся туристический сезон

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Руководство Краснодарского края заявило о начале туристического сезона в регионе с субботу, 1 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора края Александра Руппеля.

С этого дня на побережье Черного моря официально открываются 44 общедоступных пляжа и горнолыжный курорт «Роза Хутор». Своевременное открытие летнего туристического сезона по мнению Александра Руппеля стало возможным благодаря стабильной эпидемической обстановке, а также эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Администрация Сочи через свою пресс-службу сообщает о прогнозе на летний сезон — более 4 млн туристов ожидается в этом году на курортах Краснодарского края.

Также, для улучшения инфраструктуры и доступа к курортам, министерство транспорта и дорожного хозяйства поручило увеличить количество рейсов Краснодар-Сочи и открыть с 1 мая новый авиарейс Анапа-Сочи.

Ранее стало известно, что около 200 тысяч туристов ожидают в Сочи на майские праздники.

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