Байден закрыл сообщение с Индией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден своим указом запретил авиасообщение с Индией на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в этой стране, сообщает Reuters.

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

В заявлении Байдена указано, что в Индии «регистрируют более трети новых случаев заболевания со всего мира». Также Байден отметил и добавил, что «необходимы упреждающие меры для защиты здоровья населения страны от путешественников, въезжающих в Соединенные Штаты» из Индии.

Новые ограничения на въезд в США (кроме граждан Соединенных штатов) начнут действовать со вторника, 4 мая. Ранее, в январе, подобная мера вводилась по отношению к прибывающим из Южной Африки.

Ранее для прилетающих из Индии выделили отдельный терминал в аэропорту.