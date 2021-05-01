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Общество. Новости

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Последствия снежной бури на острове Сахалин, январь 2018 года Последствия снежной бури на острове Сахалин, январь 2018 года

На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света

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Циклон с сильным ветром и мокрым снегом на Сахалине привел к порче линий электропередач, без света остались несколько населенных пунктов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство области.

«В результате налипания мокрого снега на провода произошло аварийное отключение линий в Южно-Сахалинске и в Долинском районе. Частично отключены от электроснабжения села Березняки и Старорусское, Южно-Сахалинск. В Долинском районе частично отключены от электроснабжения села Быков и Сокол», — сообщает руководство области.

Также в местном аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов. В самом Южно-Сахалинске из-за сильного ветра упали несколько столбов линий электропередач возле детского сада №6 и в частном секторе.

Электроэнергию в данный момент восстанавливают сотрудники «Сахалинэнерго» в составе 19 бригад из 45 человек и 19 единиц техники.

Ранее в домах на Сахалине были обнаружены трещины после землетрясения.

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