МВД потребует у мигрантов получить электронный документ о длительном пребывании в РФ

Министерство внутренних дел России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны сделать единый электронный документ, который будет легализовывать их пребывание в стране на протяжении 10 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — заявили в ведомстве.

Этот электронный документ будет содержать фотографию человека, его текстовое и графическое описание, а также иные данные, которые будут храниться в защищенном виде.

«При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов», — уточнили в ведомстве.

Пока нет конкретных сроков реализации этого документа, МВД разрабатывает соответствующие нормативные акты.