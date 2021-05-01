В Индии 18 человек с коронавирусом погибли при пожаре в больнице

В результате пожара в инфекционном отделении больницы города Бхарух в штате Гуджарат в западной Индии погибли 18 пациентов с COVID-19, сообщает газета Hindistani Times со ссылкой на полицию.

Изначально сообщалось о двенадцати погибших, всего из больницы было эвакуировано свыше 50 человек силами местных жителей и пожарных.

«Как минимум 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения», — сообщили полицейские.

Позднее, по уточненным данным агентства Press Trust of India, число погибших составило 18 человек.

«Согласно информации на 6.30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших», — уточнили в полиции.

Всех спасенных пациентов перевели в другие медучреждения.

Ранее в Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли 90 человек.