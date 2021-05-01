В Китае из-за урагана погибли 11 человек

В приморском городе Наньтун китайской провинции Цзянсу из-за ураганного ветра с грозой и градом погибли 11 человек, а еще более 100 получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«В период с 18.00 до 22.00 в некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром <…> Согласно последним статистическим данным, 11 человек погибли в результате падения больших деревьев на дома, поломки столбов электропередач, падения в реку из-за сильных порывов ветра и других причин, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь», — указано в сообщении.

Град, выпавший в нескольких районах города, оказался диаметром до 3 сантиметров, скорость ветра оценивалась от 37,7 до 45,4 метра в секунду.

Из пострадавших от непогоды районов города было эвакуировано свыше 3000 человек, повреждены дома, машины, линии электропередач. Из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, поиски команды которого продолжаются.

Ранее на Сахалине несколько населенных пунктов остались без света.