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Общество. Новости

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На Камчатке уволили министра, предлагавшего не тратить энергию на «прочий сброд»

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заменил регионального министра по туризму, уволив Наталью Максименко, которая стала известна скандальными постами в социальных сетях и конфликтами внутри ведомства, сообщает РИА «Новости».

В начале января Максименко опубликовала в Instagram пост, в котором призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд».

Официально причина увольнения Максименко не сообщает. Однако главной причиной считается выговор от губернатора Солодова — он был сделан после того, как в отношении руководителя подведомственного минтуризму учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

Максименко на посту главы министерства туризма сменил бизнесмен Владимир Русанов.

Ранее главврач больницы в Москве был уволен после видео с издевательствами над пожилой пациенткой.

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