В Москве в субботу ожидается до +12°С и небольшой дождь

В Москве в субботу, 1 мая, ожидается до +12°С и дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице установится в диапазоне от +10 до +12°C. Установится облачность с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 6-11 м/с. С 09.00 будет действовать желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 18 м/с.

Ночью температура опустится до -2°C. Сохранится облачность с прояснениями, будут небольшие осадки.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм ртутного столба.