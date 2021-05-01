В Индии новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является новым мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969 случаев. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 523, до 211 853.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).

Ранее, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, в Москве для прилетающих из Индии выделили отдельный терминал в аэропорту, а президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел запрет на прибытие всех, кроме граждан США, из Индии.