Сейсмологи предупредили о возможных повторных толчках в Японии

На северо-востоке Японии после сильного землетрясения повторные толчки силой от 5 баллов (максимальный балл — 7) могут продолжаться неделю. Об этом заявил глава отдела мониторинга землетрясений и цунами национального метеорологического управления Японии Синъя Цукада, пишет ТАСС.

«В регионах, где были сильные толчки, есть опасность схода оползней. Необходимо следить за сейсмической активностью и осадками», — сказал Цукада.

Метеорологическое управление также скорректировало данные по землетрясению в префектуре Мияги: она достигала 6,8, а не 6,6 балла. По новым данным, очаг находился на глубине 50 км. Ранее сообщалось о глубине в 60 км.

О пострадавших и внештатных ситуациях по-прежнему не сообщается. Экстренных ситуациях на АЭС, в том числе аварийной «Фукусиме-1», не возникло.

Ранее на северо-востоке Японии в районе префектуры Мияги было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6.

В канцелярии премьер-министра Японии Ёсихэде Суги создан экстренный штаб, который рекомендовал железнодорожным компаниям временно прекратить движение поездов для профилактического осмотра в целях безопасности. Подземные толчки ощущались сравнительно долго — на протяжении около 30 секунд. С