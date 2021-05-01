В Пермском крае восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме

Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

Отмечается, что двое из жертв инцидента были несовершеннолетними.

Согласно информации МЧС, информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 03.33 мск в субботу, 1 мая. Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение дома и хозяйственных построек, площадь пожара достигла 120 кв. м.

К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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