Ространснадзор проверит ДТП с пятью погибшими детьми на Ставрополье

Ространснадзор проверит аварию на Ставрополье, где столкнулись легковая машина, грузовик и автобус, из-за чего погибли пять детей. Об этом сообщается на сайте службы.

«Ространснадзор проведет проверку в связи с аварией в Ставропольском крае... Причины ДТП выясняются», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на момент аварии были хорошие дорожные условия: светлое время суток, сухая дорога, дорожные знаки находились на местах.

Ранее медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае: двоих пациентов перевезут в травмоцентр краевой столицы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести будут доставлены в детскую краевую больницу, трое пострадавших останутся в районной больнице.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.