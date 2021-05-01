Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском

Число людей, которые пострадали в Хабаровском крае в аварии с автобусом на трассе Лидога - Ванино, увеличилось на пять, достигнув 15. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что шесть человек доставлены в Ванинскую центральную районную больницу, среди них два ребенка, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, решается вопрос об их эвакуации в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием автобуса под Хабаровском погибли два человека, еще 32 были ранены. Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок. Причина аварии в настоящий момент устанавливается.