В Хабаровском крае введут режим ЧС для выплат пострадавшим в ДТП с автобусом

Власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации, чтобы провести выплаты пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в Telegram.

«Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП», — написал Дегтярев.

Он уточнил, что власти уже собрали комиссию по ЧС «в связи с ужасной аварией на трассе Лидога — Ванино». На сайте регионального правительства сообщается, что семьям погибшим выплатят по миллиону руб. Также страховые выплаты получат пострадавшие и их близкие: по 200 тыс. пострадавшим с легкими травмами, по 400 тыс. руб. — пострадавшим с травмами средней и тяжелой степени.

До этого число людей, которые пострадали в Хабаровском крае в аварии с автобусом на трассе Лидога — Ванино, увеличилось на пять, достигнув 15.

Подчеркивается, что шесть человек доставлены в Ванинскую центральную районную больницу, среди них два ребенка, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, решается вопрос об их эвакуации в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием автобуса под Хабаровском погибли два человека, еще 32 были ранены. Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок. Причина аварии в настоящий момент устанавливается.