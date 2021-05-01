В Киеве завели уголовное дело из-за националистского «Марша вышиванок»

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за прошедшего в Киеве «Марша вышиванок», который был посвящен годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 30 апреля, осудил прошедший в среду, 28 апреля, марш ультраправых радикалов в Киеве. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране «запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов».

Отмечается, что полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство» в отношении украинца, который использовал нацистское приветствие. Правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также следователи начали уголовное производство по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

28 апреля в центре Киева украинские националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

До этого окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.