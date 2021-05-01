В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 208 человек, сообщил оперштаб в Telegram.

Днем ранее выявили 2 662 случая, 29 апреля — 3 215, 28 апреля — 1 840, 27 апреля — 2 098.

«Подтверждено 3 208 новых случаев заражения, госпитализировано 1 164 человека, скончались 59 пациентов», — говорится в сообщении.

За прошедшие 24 часа также выздоровели 1 929 пациентов. Таким образом, в столице всего заразились 1 096 019 человек, из которых 18 374 пациента скончались, 993 348 выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не наблюдается критический рост заболеваемости коронавирусом.

В то же время глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать действующие ограничения на майских праздниках, потому что в противном случае увеличиваются риски распространения коронавируса.