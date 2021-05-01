В Белом доме разделились мнения по вопросу отмены патентов на вакцины

В Белом доме разделились мнения относительно нарушения ряда патентных прав при производстве вакцин и других препаратов против коронавируса, одни предлагают разрешить нарушение, другие выступают против этого. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Так, торговый представитель страны Кэтрин Тай предложила рассмотреть возможность поддержать идею некоторых лауреатов Нобелевской премии и бывших президентов и глав правительств, которые призвали Байдена поддержать заморозку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

Соответствующее обращение подписали порядка 170 человек, в частности, экс-президент Франции Франсуа Олланд, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммад Юнус и другие. Также инициативу поддержали ряд американских сенаторов-демократов, такие как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Против временного запрета интеллектуальной собственности выступают непосредственно люди, имеющие отношение к фармацевтической промышленности. Они уже проинформировали Белый дом о том, что принятие инициативы приведет к появлению новых юридических проблем и обратных последствий, когда пандемия коронавируса закончится. Так, конкурирующие с США государства, такие как Китай и Россия, получат практически бесплатный доступ к секретам технологий, лежащих в основе вакцин, на которые были потрачены миллиарды долларов из карманов американских налогоплательщиков.

В Министерстве торговли США выразили мнение, что отказ от патентов может привести к обратным последствиям, в том числе за счет передачи интеллектуальной собственности международным конкурентам, также у новых производителей появится возможность конкурировать за дефицитные ингредиенты вакцин. В ведомстве настаивают на том, что предоставление нуждающимся странам уже готовых противоковидных препаратов было бы более эффективным.