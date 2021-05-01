Семьи погибших в ДТП на Ставрополье детей получат по миллиону рублей

Власти Волгоградской области выплатят по миллиону руб. семьям детей, которые погибли в аварии с автобусом в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 миллиону рублей», — сказали в администрации.

Также по 200 тыс. руб. получат семьи пострадавших, еще по 200 тыс. руб. – семьи пациентов, получивших травмы средней и тяжелой степени тяжести.

Ранее врач рассказал о состоянии трех девочек, выживших после ДТП в Ставрополье. Они остаются в крайне тяжелом состоянии.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.